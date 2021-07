5 Tipps, mit denen du den Ping beim Online-Gaming optimierst

Einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg beim Online-Gaming ist zweifelsohne der Ping. Ist er zu hoch, dann musst du mit einem deutlichen Nachteil in kompetitiven Online-Spielen rechnen. In diesem Artikel erfährst du daher, wie du deinen Ping optimieren kannst.

Das passiert bei einer mangelhaften Datenübertragung

Die meisten Gamer, die schon einmal mit einer schlechten Datenleitung zu kämpfen hatten, kennen das Problem mit den störenden Verzögerungen im Spiel sicherlich in- und auswendig. Insbesondere bei Spielen, die schnelle Reaktionen erfordern, dreht sich natürlich alles um die Reaktionszeit. Zu Verzögerungen kann es dabei nicht nur durch die Up- und Downloadleistung kommen. Auch der Ping spielt eine zentrale Rolle. Auch wenn deine Up- und Downloadrate sehr hoch ist, kannst du durch einen schlechten Ping daher wichtige Millisekunden verlieren.

Der Ping gibt die Zeit an, die vergeht, bis deine Eingaben an den Spieleserver gelangen, eine Antwort an dich gesendet wird und diese letztendlich bei dir eintrifft. Ein unvorteilhafter Ping kann dein Spielerlebnis im schlechtesten Fall daher stark einschränken. Schließlich sorgt er dafür, dass du deinen Gegnern stetig hinterhereifern musst – und dass selbst, wenn du genauso gut spielst wie sie.

Wie hoch darf der Ping maximal ausfallen?

Du hast die Vermutung, dass der Ping für dich ein Problem darstellt? Dann solltest du als erstes einmal deine aktuelle Pingrate prüfen. Je niedriger sie ausfällt, desto besser wird dein Spielerlebnis sein. Hier die Pings, die du maximal erreichen solltest:

Shooter: Bis zu 20 Millisekunden

Rollenspiele: Bis zu 40 Millisekunden

bei 100 Millisekunden oder mehr ist mit Verzögerungen zu rechnen

Testen kannst du den Ping ganz einfach an deinem PC. Nutze dazu einfach Windows + R. Dadurch wird ein Suchfeld erscheinen, in das du „cmd“ eingeben musst. In der Windows-Konsole kannst du mit dem Befehl „ping“ und einer URL deine Pingzeit ermitteln. Der entsprechende Befehl kann dabei z.B. wie folgt aussehen: ping survivethis.news. Auf diese Weise solltest du letztendlich drei unterschiedliche Pingzeiten erhalten (die niedrigste, die höchste und die durchschnittliche Zeit).

Als Alternative kannst du im Internet auch jede Menge Speedtests finden, die dir neben der Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Up- und Downloads ebenfalls deine Pinggeschwindigkeit angeben.

Besteht nach dem Ergebnis nun ein Verbesserungspotenzial für dich?

5 Tipps zur Optimierung des Pings

Um den Ping zu optimieren, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Hier findest du eine Auswahl der Methoden, die am erfolgversprechendsten sind:

Experimentieren ist das A und O

Leider gibt es keinen Schalter, der einfach umgelegt werden kann, um das Problem sofort zu lösen. Es geht daher eher darum, unterschiedliche Optimierungsmethoden zu testen. Arbeitest du die nachstehenden Tipps ab, dann kannst du allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung sorgen.