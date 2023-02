Updates – kommen immer zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, um sie beim Spielen eines Videospiels oder beim Ansehen Ihres Lieblingsfilms zu unterbrechen. Aber sie auf später zu verschieben, könnte eine schreckliche Idee sein, denn sie sind der einzige Weg zu einer guten Gerätegesundheit.

Softwares ermöglicht Ihnen, einen Computer zu betreiben: Betriebssystem, Antivirus, Browser, Office Suite von Microsoft, Reiniger, Videospiele und mehr. Aber manchmal fragen sie alle nach einem Update, und es liegt an Ihnen, es jetzt oder später zu installieren. Jedes Update erweitert die Funktionalität oder verbessert die Sicherheit Ihres Geräts. Änderungen an der Arbeit des Betriebssystems sind für den/die durchschnittliche/n Benutzer*in in der Regel unbemerkt – aber sie können das Aussehen der Benutzeroberfläche verändern, neue Tools hinzufügen und vieles mehr. Sie schützen auch vor möglichen Hackerangriffen, deshalb ist die Aktualisierung der Antivirensoftware sowohl im Unternehmen als auch zu Hause so wichtig. Wenn Sie Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet in perfektem Zustand halten möchten, aktivieren Sie automatische Updates in der Systemsteuerung oder in den Einstellungen. Und wenn Sie sich immer noch fragen, warum Software-Updates so wichtig sind, sollten Sie wissen, dass es mehr als einen Grund gibt.

Hauptgründe für ein Software-Upgrade:

Grund 1: Verbesserte Sicherheit und Verlässlichkeit

Ihre Daten, Bankkontonummern, Passwörter, Logins und der Suchverlauf sind ein gefundenes Fressen für Hacker und Online-Betrüger. Leider kann veraltete Software viele Schwachstellen haben. Datendiebe erfinden immer kreativere Wege, um an Informationen zu gelangen, an denen auch die beste Antivirensoftware scheitern kann, wenn sie keine aktuelle Virendatenbank verwendet. Besonders in Zeiten, in denen das Internet und die Elektronik fast alles bedienen. In Unternehmen gehört dies zu den Aufgaben der IT-Abteilung. Deshalb ist es so wichtig, auch bei privaten Geräten an die Programmaktualisierung zu denken.

Grund 2: Höhere Effizienz

Die Installation von Updates ist ein Weg, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Funktionsweise von Programmen und des gesamten Betriebssystems zu verbessern. Unternehmen veröffentlichen sie oft, um eine Funktion zu verbessern, einen Fehler zu beheben oder die Benutzung zu erleichtern. Ohne die neueste Version verlieren Sie die Möglichkeit, diese notwendigen Verbesserungen zu nutzen, und Ihr Gerät arbeitet möglicherweise langsamer als es sollte. Das Aufschieben von Aktualisierungen belastet nur die oft überlastete Hardware, die versucht, Softwareanfragen mit begrenzter Kapazität zu verarbeiten.

Grund 3: Bleiben Sie mit der neuesten Technologie auf dem Laufenden

Die Technologie ist lebendig und entwickelt sich ständig weiter, und verschiedene Unternehmen machen sich ihre größten Errungenschaften sofort zunutze, um sie in ihren Diensten einzusetzen. Ein außergewöhnliches Beispiel ist das Update iOS 16, das iPhone-Benutzern neue bahnbrechende Tools für Sicherheit, Messaging und ein besseres Spracherkennungssystem bot. Jedes Update ist ein Schritt in Richtung einer besseren und effizienteren Software. Interessante Software findet ihr übrigens bei G2A.com

Grund 4: Maximieren Sie das Kundenerlebnis

In den Augen Ihres Softwareanbieters sind Sie der Kunde. Und Ihre Erfahrung und Freude bei der Verwendung des Geräts ist das Wichtigste. Was aber, wenn Sie das einzige Hindernis auf dem Weg zur Entdeckung des maximalen Potenzials Ihrer Software sind? Indem Sie die neuesten Updates installieren, sind Sie immer auf dem neuesten Stand, was Ihre Programme und Anwendungen angeht. Manchmal enthalten sie Bugs oder übermäßig komplexe Tools. Es gibt nur einen Weg, ein solches Problem zu lösen – kontaktieren Sie den Support. Und wenn Sie die neuesten Updates installieren, können beide Parteien das Problem ohne Verwirrung lösen. Schnell, einfach und über aktuelle Kommunikatoren.

Grund 5: Zugang zu innovativen Funktionen und Tools

Bei Software geht es um Ihren ultimativen Nutzungskomfort. Merkmale wie eine übersichtliche Oberfläche oder eine einfache Bedienung gehören bereits zum Standard bei den wesentlichen Programmen für PCs und andere Geräte. Aber was wäre, wenn sie noch besser werden könnten? Einige Updates bieten wirklich innovative Änderungen, die das einzigartige Erlebnis manchmal sogar noch verbessern. Wenn Sie diese installieren, haben Sie Zugriff auf alle neuen Funktionen und revolutionären Tools zur Unterstützung von Arbeit, Sicherheit, kreativem Design oder Online-Surfen.

Fazit

Wir leben in einer Zeit, in der wir von allen Seiten mit lästiger Werbung, Benachrichtigungen, Nachrichten oder Produktempfehlungen bombardiert werden. Es überrascht nicht, dass eine weitere Systemupdate-Benachrichtigung Teil dieser neuen Realität zu sein scheint, die manchmal einfach nur ermüdend ist. Aber das ignorieren dieser besonderen Botschaft kann mehr schaden als nützen. Malware, Hackerangriffe, enttäuschende Leistung oder die Verwendung veralteter Tools sind ein Grund zur Sorge. Ihr Gerät ist wie der menschliche Körper – es muss wie ein heiliger Tempel behandelt werden. Alle heruntergeladenen Anwendungen, aufgerufenen Websites oder bereitgestellten Daten bilden ein komplexes Netzwerk, das einen einzigartigen und aktuellen Schutz erfordert. Denn jeder noch so kleine Fehler kann seine empfindliche Struktur stören

Über G2A

G2A ist ein globaler Marktplatz für digitale Produkte. Die Hauptzielgruppe sind Gamer*innen, aber neben Produkten rund um Videospiele umfasst das Angebot auch Gebrauchssoftwares, Abonnements für Streaming-Dienste, Online-Shopping-Geschenkkarten und vieles mehr. Im Laufe der Jahre hatte G2A offizielle Partnerschaften mit Unternehmen, Influencer und Esport-Teams und sogar ein großes polnisches Messezentrum gesponsert, das den Namen G2A Arena trägt.