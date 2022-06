Capcom zeigt den nächsten zurückkehrenden Veteran für Street Fighter 6.

Der Summer Game Fest 2022 Stream zeigt den neusten Trailer für sechsten Teil des Fighting Games. Der klassische Kämpfer Guile ist zurück, in einem neuen Design!

Informationen von Capcoms Website:

Guiles Moveset in Street Fighter 6 ist hart wie eh und je und bringt einige seiner klassischen Angriffe zurück und führt neue Attacken ein, die sein Erbe an Intensität und Kraft fortsetzen. Fordern Sie sich selbst heraus, um jede der leistungsstarken Attacken mit dem klassischen Steuerungstyp auszuführen, oder stürzen Sie sich direkt in die Action mit dem brandneuen, vereinfachten modernen Steuerungstyp. Seine

Moves umfassen:

Somersault Kick (Flash Kick) – Der klassische Rückwärtssalto.

– Der klassische Rückwärtssalto. Sonic Boom – Guiles wichtigste Projektil-Fähigkeit.

– Guiles wichtigste Projektil-Fähigkeit. Sonic Blade – Ein stationärer Hieb aus der Luft.

– Ein stationärer Hieb aus der Luft. Sonic Hurricane – Ein massiver Schlag aus der Luft, der direkt vor einem oder diagonal nach oben landet.

– Ein massiver Schlag aus der Luft, der direkt vor einem oder diagonal nach oben landet. Solid Puncher – Feuert einen Schwall kleiner Sonic Boom-Geschosse ab.

– Feuert einen Schwall kleiner Sonic Boom-Geschosse ab. Kreuzfeuer-Somersault – Eine brandneue Superkunst, die einen massiven Schlag aus der Luft abfeuert, gefolgt von einem verheerenden Somersault-Kick.

Street Fighter 6 erscheint 2023 für PC, Playstation 4 / 5 und Xbox Series X|S.