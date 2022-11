Die Feiertage nähern sich mit großen Schritten und für alle 2K-Fans bedeutet das Schnäppchen-Alarm! Ob als Geschenk für die Lieben oder weil man das Spiel sowieso schon lange ausprobieren wollte. Die Auswahl ist groß, denn 2022 gab es zahlreiche Neuerscheinungen wie NBA® 2K23 und New Tales from the Borderlands® sowie Updates für Spieleklassiker wie Civilization® VI.

Ab dem 17. November* gibt es einige der größten Spielehits von 2K zum Sonderpreis:

NBA 2K23

In NBA 2K23 folgen die Spieler:innen dem Ruf des Ruhms. Die preisgekrönte NBA-Basketball-Videospiel-Simulationsreihe begeistert mit brandneuen Gameplay-Innovationen und Animationen, ikonischen Teams und einer authentischen, hyperrealen Basketball-Erfahrung samt Online-Community-Funktionen und verbesserten Spielmodi. In diesem Jahr können die Fans in der von Grund auf überarbeiteten ‚Jordan Challenge‘ ihre liebsten und unvergessenen Momente aus der Karriere von Michael Jordan neu erleben. Eine vollständige Liste aller Angebote gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

WWE® 2K22

Mit Rey Mysterio auf dem Cover zur Feier seines 20. Jubiläums als WWE-Superstar bietet WWE® 2K22 eine neu überarbeitete Spiele-Engine, spektakuläre Grafiken, eine intuitive und eingängige Steuerung, mehrere neue Spielmodi und eine absolut fesselnde Präsentation. Eine vollständige Liste aller Angebote gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

PGA TOUR 2K23

Auf die Fans warten mehr als 14 spielbare Profis, darunter der legendäre Cover-Star und exklusive 2K-Athlet Tiger Woods, die ersten weiblichen Profis der Reihe und weitere bekannte Gesichter. Zudem gibt es den brandneuen Topgolf-Modus, mehr lizenzierte Kurse, die Wahl zwischen der Dreier-Klick-Schwungoption und dem Schwung per Analog-Stick, Spieler-Archetypen, anpassbare Bälle und Ausrüstung, individuelles Golfschläger-Fitting, Profi-Rivalen, Sponsoren und mehr! Eine vollständige Liste aller Angebote gibt es auf der offiziellenWebsite des Spiels.

Tiny Tina’s Wonderlands

Ein episches Abenteuer voller schrulliger Gestalten, Wunder und Waffen! Die unberechenbare Tiny Tina erweckt eine chaotische Fantasiewelt zum Leben, in der Kugelgeschosse auf Magie und Schwerter treffen. Sie macht die Regeln, verändert die Welt nach Lust und Laune und begleitet die Spieler:innen auf ihrer Reise. Man erstellt sich einen eigenen Multiklassen-Helden und macht Beute, ballert, metzelt und zaubert sich einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und beutereichen Verliesen, um den tyrannischen Dragon Lord aufzuhalten. Jede:r ist willkommen, also rein in die Abenteurerstiefel und auf zur Party. Es wird „Chaotic Great“! Eine vollständige Liste aller Angebote gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

New Tales from the Borderlands

In der ständig von Krieg heimgesuchten Metropole Meridian übernehmen die Spieler:innen die Kontrolle über Anu, Octavio und Fran am schlimmsten Tag ihres Lebens und helfen den drei liebenswerten Losern bei ihrem Bestreben, die Welt zu verändern (und vielleicht sogar zu retten). Bei dieser kinoreifen Achterbahnfahrt treffen sie auf brutale Kammer-Monster und kaltherzige Kapitalisten und bestimmen durch ihre Entscheidungen, wie es weitergeht. Mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen aus Außenseitern, Attentäter-Bots und sprechenden Waffen müssen sie sich an die Spitze kämpfen. Es wird Zeit, sich gegen Ausbeutung und die Gier der Konzerne zu wehren! Zeit, grenzenloses Chaos zu verursachen! Eine vollständige Liste aller Angebote gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

The Quarry

Als die Sonne am letzten Tag des Sommercamps untergeht, wollen die Betreuer:innen von Hackett’s Quarry noch mal richtig feiern. Keine Kinder, keine Erwachsenen und keine Regeln. Dann geht auf einmal alles ganz schnell und aus dem Partyplan der Teenager wird eine unvorhersehbare Nacht des Grauens, als blutbeschmierte Einheimische und etwas viel, viel Schlimmeres Jagd auf sie machen. In dieser fesselnden kinoreifen Erzählung spielt man als jede:r der neun Betreuer:innen. Hinter jeder Ecke warten Entscheidungen, in denen es um Leben oder Tod geht. Wie sich die Geschichte entfaltet, hängt ganz davon ab, welchen Weg die Spieler:innen einschlagen. Wer das Spiel erneut spielen will, sollte sich unbedingt auch das vor kurzem veröffentlichte Charakter-Outfit-Paket „50er Jahre“ ansehen, um sich den Stil der 1950er-Gruselfilme in The Quarry zu holen! Eine vollständige Liste der Angebote gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

Sid Meier’s Civilization VI

Das ultimative Tor zur großartigsten Strategiespiel-Reihe aller Zeiten, auch für neue Spieler:innen! Beim Erkunden fremder Länder, Erforschen neuer Technologien, im Kampf gegen mächtige Feinde und bei der Begegnung mit berühmten Anführer:innen der Weltgeschichte gilt es, die eigene Zivilisation aus der Steinhöhle in den Sternenhimmel zu führen. Brandneu sowohl für Profis wie auch für Newcomer der Reihe ist der Civilization VI: Leader Pass, der zwischen November und März 2023 durch 18 neue spielbare Anführer:innen neue Herrschaftsoptionen für Civilization VI bringt. Eine vollständige Liste der Angebote gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

*Titel und Verkaufszeiträume können je nach Händler variieren. Details im 2K Store oder bei teilnehmenden Händlern.

