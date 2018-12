2084 – Neuer Ego-Shooter mit Cyberpunk-Setting angekündigt

Bei einem Game Jam des Entwicklers Feardemic wurde die Idee für den neuen Shooter 2084 geboren. Entwickelt wird der Titel von Leuten die bereits an Layers of Fear und >observer_ gearbeitet haben.

2084 wird am 13. Dezember in den Early Access via Steam [PC] eintreten. Wir werden in ein postapokalyptisches Universum befördert wo allerhand abartige Kreaturen darauf warten von uns umgepustet zu werden. Unsere Spielfigur ist mit Hacker-Fähigkeiten ausgestattet die uns dabei helfen sollen aus diesem Albtraum zu flüchten.

“We’re amazed at what the team has put together in just 72 hours. 2084 has a really polished look, is fun to play and will certainly please fans of cyberpunk and shooters in general,” said Marcin Kawa, CEO of Feardemic. “After checking out the final build we decided that the game deserves to be shared with players. It’s a super fast-paced shooter with a hacking twist. We really can’t wait to hear what people think about the game!”