I Hate This Place im Test – Survival Horror mit Retro-Comic-Flair

I Hate This Place basiert auf dem gleichnamigen Comic-Buch von Kyle Starks. Der Entwickler Broken Mirror Games bringt die Welt des Comics in ein isometrisches Videospiel. Ein Survival-Horror-Spiel mit leichten Open-World-Elementen und einem Crafting-System. Werden wir den Ort auch hassen nach dem Spielen? Wir machen uns auf ins Abenteuer und erzählen euch, ob sich der Überlebenskampf lohnt.

Das Spiel fängt an mit Elena und Lou bei einem mysteriösen Ritual. Natürlich geht dieses schief und Lou verschwindet plötzlich und unsere Protagonistin ist auf sich selbst gestellt. Wir starten in einem Wald, der uns in einen Forschungsbunker führt. Auf dem Weg können wir die Steuerung und Mechaniken des Spiels kennenlernen und direkt auf die Probe stellen. Auch die ersten Monster und andere Wesen werden uns präsentiert. Bei der Zeremonie wurde eine alte, böse Kraft freigesetzt. Elena muss nun herausfinden, was mit Lou geschehen ist und wie man diese Kraft stoppen kann.

Erste Regel: Überleben!

Elana ist kein Supersoldat, Held oder Ähnliches. Sie ist eine ganz normale Person im Kampf gegen das Böse. Sie ist gut im Umgang mit einem Baseballschläger und Schusswaffen liegen ihr auch ganz gut in der Hand. In der Umgebung kann man viele Sachen aufsammeln: Holz, Altmetall, Nägel, aber auch Wasser oder Gemüse sind nur einige der Materialien, die man finden kann. Hier und da findet man Rezepte, mit denen man sich Munition, Essen, aber auch Waffen oder sogar neue Gebäude auf der Farm bauen kann. Direkt nach dem Tutorial gelangt ihr auf die Farm eurer Tante. Diese dient euch als eine art Basis, von der ihr alle Orte gut erreichen könnt.

Die vorher erwähnten Gebäude können hier aufgestellt werden. Vorher muss die Farm von Steinhaufen, Schrott und ähnlichen Hindernissen befreit werden. Hat man genug Platz freigeräumt, kann man anfangen, die ersten „Gebäude“ zu errichten. Eine Werkbank für das Erstellen von Waffen, Munition und anderen Gegenständen. Einen Holzschuppen, um Baumaterial für die Gebäude zu bekommen, einen Garten, um Gemüse anzubauen, und, und, und.

Bis ein Bauwerk fertig ist muss man einige Ingame Stunden warten. Zahlreiche moderne Horror-Survival-Spiele greifen auf Herstellungssysteme zurück, wie etwa die jüngsten Ableger von Resident Evil; in I Hate This Place hingegen wird dieser Aspekt mehr komplex, veilleicht sogar etwas zu viel.

Zweite Regel: Vorbereiten!

Man kann die Wartezeit überspringen, indem man sich schlafenlegt oder auf Erkundungstour geht in der Welt. Leider verbringt man anfangs sehr viel Zeit mit dem Aufbauen der Farm und der Erstellung von Materialien. Da es keinen Zeitdruck gibt oder Ähnliches, kann man so lange bauen und herstellen, dass man manchmal den eigentlichen Sinn des Spieles vergessen kann. Ab und zu bekommt man kleine Nebenmissionen, bei denen man meist eine bestimmte Menge an Material irgendwohinbringen soll, um zum Beispiel eine Brücke zu bauen. Aber auch hier kann man sich alle Zeit der Welt lassen.

I Hate This Place hat einen Tag- und Nachtwechsel; nachts sind die Monster aggressiver und damit viel gefährlicher. Es gibt jedoch wenige Gründe, nachts unterwegs zu sein, außer für Nebenmissionen. Außenposten und Campingplätze sind in der Welt verteilt, die man wieder aufbauen kann, um so einen sicheren Unterschlupf zu haben. An diesen Stellen kann man immer seinen Fortschritt speichern und sich schlafen legen. Auch ein Lagerfeuer ist größtenteils in der Nähe, wo man Essen kochen kann, denn wie in einem Survival-Spiel gibt es ein Hungermeter.

Dritte Regel: Schleichen!

Je niedriger dieses Meter ist, desto schneller verliert man seine Ausdauer. Außerdem fängt der Magen an zu knurren, was Feinde auf die eigene Position aufmerksam macht. Also immer schön Essen mitnehmen, wenn ihr auf der Reise seid. Die Gegner, denen Elena begegnet, sind gefährlich, ein offener Kampf ist nicht zu empfehlen. Schleichen bringt den größten Erfolg. Man sollte sich immer einen guten Überblick über die Situation verschaffen, um den besten Weg an den Monstern zu finden.

Achtet immer darauf, wo ihr hintretet. Glas, das auf dem Boden liegt, erzeugt Lärm, welcher eure Position verrät. Weglaufen und sich verstecken kann euch oft das Leben retten und somit die Situation entschärfen und einen neuen Versuch gewähren. Wenn euch keine Möglichkeit mehr bleibt, habt ihr noch Nahkampfwaffen oder auch Schusswaffen mit begrenzter Munition zur Verfügung. Doch manche Monster können sehr viel einstecken, also überlegt es euch sehr gut, ob ihr die kostbare Munition verwenden wollt.

Fazit

I Hate This Place hat eine interessante Welt, mit vielen unterschiedlichen Charakteren und Monstern aus verschiedenen Horror-Genres. Der Retro-Comic-Look mit seinen kräftigen Farben sticht einem direkt ins Auge. Manchmal fühlt es sich leider an, als hätten die Entwickler an zwei verschiedenen Spielen gearbeitet, um dann am Ende diese zu vereinen. Die Crafting-Mechaniken sind unnötig komplex für ein Spiel, das man in unter 10 Stunden durchspielen kann. Das Gameplay und die Atmosphäre konnten aber zum Glück noch überzeugen und alles in allem hatte ich eine gute Zeit mit dem Spiel. Eine Empfehlung für Horrorfans und vorallem für Kennern der Comicvorlage.

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I Hate This Place Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐8/10 Horror überzeugt trotz Comic-Stil Gameplay ⭐6/10 Stealth und Erkundung ist sehr gut, nur der Survival Part kann Spieler eventuell abschrecken Technik ⭐8/10 Gelungene Umsetzung von der Comic Asthetik Story ⭐7/10 Kommt schnell auf den Punkt, nichts neues aber trotzdem spannend Wiederspielwert ⭐6/10 Viel ist in der Welt zu erforschen, aber auch optional 🎯 Gesamtwertung: 7/10

I Hate This Place ist erhältlich für Xbox Series X|S, Playstation 5 Nintendo Switch und PC.

Der Test basiert auf einem Review Code für I Hate This Place auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.