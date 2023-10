Investoren im Profifussball ? Ja oder Nein?

Es ist und bleibt ein spannendes Thema. Sollen externe Geldgeber dabei helfen das Profimannschaften sich verbessern oder sollen Investoren weiterhin verhindert werden? Traditionelle Fans wollen selbstverständlich keine fremden Investoren in ihren Vereinen und halten sich dabei grundsätzlich an die Werte des Vereins. Nun kann man auslegen dass ein Investor nur seine Interessen verfolgt und den Verein am Ende vor die Wand fährt. Es kann aber auch ganz anders laufen und dem Verein wieder in die Spur bringen.

Im Jahre 1999 hat die DFL (Deutsche Fussball Liga) sich zum Ziel gesetzt, die Kontrolle von Investoren mit der 50+1 Regel zu verhindern. Dabei gibt es in den Vereinen immer eine garantierte Stimmenmehrheit von 51 Prozent. So soll das sportliche Interesse immer über das wirtschaftliche Interesse stehen. Doch so langsam bröckelt diese Regel und es gibt eine Debatte dazu. Besonders in Fanszenen werden solche Diskussionen emotional geführt und finden meistens kein Ziel.

1 of 3

Allerdings gibt es aktuell interessante Umfragen. Denn laut der Sportmarketing Datenbank ONE8Y DB sind aktuell 50 Prozent der Fans einverstanden das diese Regel geändert wird. Und die Tendenz ist steigend. Das liegt auch daran das es so nicht mehr so langweilig in der Bundesliga wird. Bayern wird gefühlt jedes Jahr Meister und hat nicht wirklich große Konkurrenz. Auch wenn die Dortmunder und Leipziger immer weiter aufrüsten.

Im Mai 2023 ließ die DFL eine Abstimmung durchführen wo alle 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga mitgemacht haben. Das Ergebnis war am Ende doch etwas überraschend. Das Vorhaben wurde zunächst abgelehnt, obwohl es mehr Geld auch für die kleineren Vereine gegeben hätte. Die Idee dahinter: Ein Investor hätte für die kommenden 20 Jahre 12, 5 Prozent Anteile einer neu gegründeten Tochtergesellschaft namens DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA für 2 Milliarden Euro erwerben können.

Doch die kritischen Stimmen häuften sich und am Ende wurde das Vorhaben zunächst mal abgelehnt. Einen neuen Vorstoß soll es aber bald wieder geben. Dann will man das Angebot noch ein wenig verändern und die Vereine besser und transparenter informieren. Insgesamt stimmten 20 der 36 Profivereine dafür. Enthalten haben sich fünf Vereine und elf waren komplett dagegen. Damit wurde eine nötige 2/3 Mehrheit nicht erreicht

Schaut man mal rüber in die anderen Sportnationen sieht es da ganz anders aus. Wie ExpressVPN berichtet ist das zwar mit der 50+1 Regel in Deutschland vergleichbar, aber es gibt diese Regel dort nicht. Dort können Einzelpersonen oder Unternehmen in die Vereine einsteigen, indem sie mehr als 50 Prozent der Stimmanteile erwerben. Ob das am Ende auch einen wirklichen Vorteil bringt sei mal dahingestellt. Aber in England ist es völlig normal das Investoren Vereine erwerben und sich dort einbringen.