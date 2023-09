Super Bomberman R2 – Weltweit bekannte Serie bekommt weiteren Teil

Der Herausgeber und Entwickler Konami, Konami Digital veröffentlicht zum 40. Jährigen Jubiläum ihr neues Spiel SUPER BOMBERMAN R2. Seit dem 10. April ist das Game als Pre Order verfügbar und wird für folgende Plattformen spielbar sein: Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, Steam, Xbox Series, Xbox One

Bei einer Pressemitteilung des japanischen Publishers am 10. April 2023 wurde bekannt gegeben, dass ,,Super Bomberman R2“ in Nordamerika ab dem 13. September 2023 erhältlich sein wird. Japan und Europa sind einen Tag später, dem 14. September, an der Reihe. Der neue Titel bietet mit neuen Abenteuern und Spielmodi das größte Inhaltsvolumen in der Geschichte der Serie von Bomberman.

Super Bomberman R2 bietet Offline und Online-Kämpfe

Sowohl Offline-Kämpfe, die mit der Familie und Freunden gespielt werden können, als auch Online-Kämpfe mit Spielern aus der ganzen Welt erwarten euch. Ebenfalls gibt es einen verbesserten Einzelspieler Story-Modus! Besuche neue Planeten mit Bombermans neuen Freunden, den “Ellons”, und stelle dich der Bedrohung des Universums.

Zusätzlich zu den aus vorherigen Teilen bekannten Modi „Standard“, „Grand Prix“ und „Battle 64“ erscheint ein neuer Kampfmodus namens „Schloss“, indem die Spieler in eine Angriffs- und eine Schloss-Seite aufgeteilt werden und um den Schatz kämpfen müssen!

Ebenfalls wurde eine „Level-Editor“ Funktion hinzugefügt, die es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Levels für den Modus „Schloss“ zu erstellen und sie online mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen. Eventuell kann diese Funktion für weitere Modi genutzt werden, wir sind gespannt!

Im folgenden werden die Verschiedenen Spielmodi kurz erklärt:

Kampfmodus: Genieße 4 Kampfmodi, einschließlich des neuen Modus “Schloss”!

Schloss: Asymmetrischer Kampf zwischen der “Schloss”-Seite, die die Schatztruhe beschützt, und der “Angriffs”-Seite, die versucht, die Schatztruhe zu erobern!

Standard: Der klassische Kampfmodus, den die Fans lieben!

Grand Prix: Kampf zwischen zwei Teams! Arbeite mit deinen Verbündeten zusammen, um das gegnerische Team zu besiegen

Battle 64: Kampf ums Überleben mit bis zu 64 Spielern! Bemühe dich, der letzte verbleibende Bomber zu sein!

Rangspiel: Kämpfe zwischen Nutzern mit ähnlichen Fähigkeiten! Kämpfe online mit Spielern aus der ganzen Welt!

Raum-Match: Stelle Kampfmodi und Regeln frei ein! Trommle deine Freunde online zusammen und habt eine gute Zeit!

Offline-Kampf: Du kannst Bomberman mit einer Konsole genießen! Schließe zusätzliche Controller an und spiele mit der Familie und Freunden

Level-Editor: Individuell gestaltete Levels mit Blöcken und Gimmicks können online geteilt werden! Entwirf, spiele, teile und erkunde verschiedene Levels mit dem Level-Editor