2019 – Diese 5 Online Games kommen noch dieses Jahr

Jedes Jahr kommt eine ganze Menge an neuen Online Games auf den Markt – wir haben unsfünf Beispiele rausgesucht und präsentieren sie euch heute.

Ich behaupte einfach mal alle von uns kennen sie und viele von uns lieben sie: die Online Games – insbesondere MMO’s und MMORPG’s. Doch nicht ist ärgerlicher als sich stundenlang den perfekten Charakter, inklusive Rasse und so weiter, zusammenzubauen und sich anschließend durch ein immer wieder ähnliches Tutorial zu spielen – nur um dann zu merken, dass das Spiel doch gar nicht so der Hit ist.

Auch wenn wir natürlich keine Hellseher sind, haben wir euch fünf Online Games rausgesucht, die potenziell sehr gut werden könnten:

1. Crowfall von Travian Games

Wenn ihr nach einem Game of Thrones-Simulator sucht, bei dem die Spieler um ihr Recht auf den Thron kämpfen, könnte Crwofall genau das richtige für euch sein. Crowfall ist ein kürzlich finanziertes Kickstarter-Projekte, das über 1,7 Millionen Dollar zur Unterstützung erreichte. Das Thronkrieg-Sandbox-MMO wird fünf Weltensysteme enthalten, die als Kampagnen dienen werden, und jede Welt wird ein paar anderen Regeln folgen.

Die Wirtschaft wird spielergesteuert sein, so dass die Nutzer ihr eigenes Handelsimperium aufbauen können. Und das Spiel wird einzigartige Archetypen enthalten, so zumindest die Entwickler. Es zeigt sogar Game of Thrones-ähnliche Hausbanner direkt auf der offiziellen Website.

Das letzte Mal, als wir von einem offiziellen Crowfall-Veröffentlichungstermin hörten, war im Juni 2018, als uns gesagt wurde, dass wir 2019 einen Soft Launch bekommen würden – so ist es auch: Ihr könnt Crowfall bereits jetzt per Steam Early Access spielen!

2. Lost Ark von Smilegate

Lost Ark ist ein kommendes Action-MMO mit einem Fantasy-Setting, das schon eine ziemlich lange Zeit in der Entwicklung ist (tatsächlich erwarteten die meisten seine Veröffentlichung für 2017). Leider ist das nicht passiert, und sie befinden sich derzeit noch im Closed Beta Test.

Wir haben immer noch kein Veröffentlichungsdatum für den Westen, gehen aber davon aus, dass es das Spiel früher oder später zu uns schaffen wird. Es ist schnelllebig und hat angeblich einen starken Schwerpunkt auf Erforschung. Die bisherigen Aufnahmen zeigen ausgezeichntete visuelle Effekte.

3. AIR Ascent: Infinite Realm von Blue Hole

Bluehole,die Firma hinter PUBG, hat zur Zeit ein MMORPG in Arbeit, und es sieht vielversprechend aus. Es hat ein handlungsorientiertes Gefühl, alles ist mit einer Steampunk-Fantasy-Optik bestückt. Die Spieler verwenden Luftschiffe als primäres Transportmittel, und das Spiel findet zum größten im Luftkampf statt. Wir wissen auch, dass der Schwerpunkt auf dem PvP-Kampf liegen wird. Das Spiel wird außerdem die unglaublich schöne Unreal Engine 3 verwenden.

Bluehole, nach PUBG kann man sich von diesem Namen schon etwas erhoffen – auch wenn wir hoffen, dass Ascent etwas besser optimiert auf den Markt kommt. Es soll noch dieses Jahr erscheinen.

Wir haben vor kurzem erfahren, dass das Spiel Solo-Dungeons haben wird und dass die Spieler in der Lage sein werden, ihren eigenen Lebensraum nach ihrem persönlichen Geschmack zu gestalten UND Freunde einzuladen, diesen Raum zu besuchen. Wir bleiben gespannt.

4. Life is Feudal: Sandbox MMORPG von Bitbox

Life is Feudal ist eines der kommenden MMOs, auf das ich mich am meisten freue, da es anscheinend einen harten Realismus haben wird. Es spielt in einer fiktiven mittelalterlichen Welt, und die Spieler können das Gelände so gestalten, wie sie es wünschen.

Tunnel graben, Gräben schaufeln und Burgen bauen sind nur einige der geländeverändernden Dinge, die die Spieler im Spiel tun können. Tatsächlich wird das Spiel ein Sandbox-MMO sein, das es den Spielern ermöglicht, nahezu alles zu tun, was sie wollen. Es wird ein Lootsystem (Keine Sorge, keine Lootboxen), offenes PvP, Belagerungen, Raubzügen und ein komplexes Handwerkssystem enthalten. Es scheint, dass das Spiel einen Schwerpunkt auf den Aufbau und die Verteidigung des eigenen Gebiets vor Eindringlingen legen wird.

5. Dual Universe von Novaquark

Dual Universe ist ein Sci-Fi-Weltraumsimulations MMO, bei dem jede Konstruktion und jedes Schiff im Spiel von Spielern gebaut wird. Es ist im Wesentlichen ein Sandkasten, in dem die Spieler mit dem Aufbau der Zivilisation, der Wirtschaft, des Handels und der Kriegsführung beauftragt werden. Das bedeutet, dass sich die Spieler ihre eigenen Feinde, aber auch Freunde schaffen.

Das bedeutet, dass die Spieler ihre eigenen Allianzen bilden, den Anspruch auf ihre eigenen Zivilisationen erheben und möglicherweise seltene Ressourcen von anderen Spielern mit einer militärischen Macht blockieren könnten. Die Möglichkeiten sind endlos.

Dual Universe ist das erste Spiel mit einem vollständig editierbaren Universum (Natürlich bisher nur in der Theorie), das von Spielern erstellt wird. Außerdem: an dieser Stelle ist es schwer zu sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Auf der einen Seite lieben wir alle das Bauen und Basteln. Auf der anderen Seite hat man aber auch Griefer, was bei ähnlichen Spielen schon immer ein Problem waren. Wie wird Novaquark die trollenden kontrollieren? Das ist die Frage.

Dennoch ist es ein vielversprechendes Konzept, und es verwendet einen kontinuierlichen Single-Shard-Server – was bedeutet, dass im Wesentlichen Millionen Spieler theoretisch gemeinsam Spielen spielen können, anstatt ein paar Tausenden.

Das Spiel befindet sich derzeit in der Pre-Alpha, so dass wir noch eine Weile Zeit haben, bevor es das Licht der Welt erblickt. Das Entwicklerteam kündigte den Pre-Alpha-Zugang für diejenigen an, die an der Kickstarter-Kampagne teilgenommen haben, aber ansonsten ist kein Veröffentlichungstermin in Sicht.

Weiteres

Auch Online Casinos werden 2019 ihr Angebot weiterhin vergrößern. 2019 wird ein vielversprechendes Jahr als Big Game-Anbieter, denn NetEnt und Merkur haben viele interessante in der Hinterhand. Diese Spiele werden auch auf allen zuverlässigen Casinoseiten, wie der Spielbibliothek von Dreamz oder LeoVegas, zu finden sein finden. Spin Town, Cash Vandal und Raging Rex sind nur einige Beispiele die das Jahr 2019 für Online Casinos in gute Wege leiten.