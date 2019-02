10 DO’s und DON’Ts für die erste LAN-Party

LAN-Partys sind eine aufregende Sache für Gamer: zusammen kommen, die Lieblings-Games spielen und Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen. Beim ersten Besuch kann eine LAN-Party jedoch schnell zu einer entmutigenden Erfahrung werden, insbesondere wenn man keine anderen Spieler kennt.

Wer an einem LAN-Ereignis teilnimmt, sollte die unausgesprochenen Regeln kennen, mit denen Anfänger möglicherweise nicht vertraut sind. Um peinliche Fehler zu vermeiden und die bestmögliche LAN-Party zu genießen, kommen hier die 10 besten Tipps und Hinweise:

1. DO – Neue Leute kennenlernen

Jeder, der an einer LAN-Party oder einem LAN-Event teilnimmt, hat eine Leidenschaft für Spiele. Das heißt, man befindet sich in einem Raum voller Gleichgesinnter. Chatten Sie, knüpfen Sie Kontakte zu anderen Spielern – Sie wissen nie, ob Sie nicht am Ende Freunde fürs Leben finden!

2. DON’T – übermäßig schreien

Ja, in einem Spiel getötet zu werden, ist keine lustige Erfahrung, aber nehmen Sie es nicht zu persönlich. Wenn Sie einen temperamentvollen Wutanfall haben und andere Gamer anschreien, gewinnen Sie keine neuen Freunde und werden die Leute wahrscheinlich davon abhalten, mit Ihnen zu spielen. Es ist nichts Falsches an dem gelegentlichen Aufschrei, aber entscheidend ist, sich nicht die ganze Zeit so zu verhalten. Wenn Sie verlieren, bewahren Sie Contenance und machen Sie weiter – niemand mag einen schlechten Verlierer.

3. DO – Bringen Sie zusätzliche Kabel mit

Wenn Sie nicht genügend Kabel oder die falschen Kabel mitbringen, ist dies der Anfängerfehler schlechthin und bedeutet, dass Sie nicht teilnehmen können. Bringen Sie zusätzliche Ethernet-Kabel, Steckerleisten, Verlängerungskabel und andere Kabel mit, die Sie für Ihren PC benötigen. Sie können zwar nicht alle verwenden, aber jemand vergisst immer etwas, daher ist es immer gut, ein paar Ersatzteile herumliegen zu haben.

4. DON’t – der PC eines anderen Spielers ist tabu!

Einige Witzbolde halten es für komisch, mit den PCs anderer Leute zu spielen, wenn sie nicht da sind. Ist es nicht. Alle verlassen sich darauf, dass bei LAN-Partys das Equipment sicher ist und man einfach Spaß haben kann. Verderben Sie es den anderen nicht, indem Sie deren Ausrüstung durcheinander bringen, es wird Ihnen keine Freunde machen.

5. DO – Bringen Sie Snacks mit

Es ist wahrscheinlich, dass Sie mehrere Stunden und sogar über Nacht spielen werden. Je nachdem, wo das LAN abgehalten wird, gibt es nicht viele Geschäfte, in denen Sie um 1 Uhr nachts einkaufen können. Stellen Sie also sicher, dass Sie genügend Speisen und Getränke haben, um Sie durch die Party zu bringen. Packen Sie weise ein, um einen Blutzuckerabsturz zu vermeiden!

6. DON’T – Kein Chaos hinterlassen

Es gibt nichts Schlimmeres als in den Müllbergen des Nachbarn zu sitzen. Räumen Sie hinter sich auf und sorgen Sie dafür, dass Sie Ihren Platz ordentlich verlassen. Niemand möchte stundenlang an einem Ort sitzen, der müffelt.

7. DO – Gehen Sie mit gutem Beispiel voran

Das Tolle an LAN-Partys ist, dass sie so offen sind. Es kommen ganze Familien, Freunde, kleine Kinder usw. Jeder kann mitmachen. Daher ist es wichtig, den jüngeren Teilnehmern ein Beispiel zu geben. Sie schauen auf Sie als Erwachsenen, also gehen Sie mit gutem Beispiel voran und helfen Sie ihnen, wenn sie es brauchen.

8. DON’T – Verwenden Sie keine Lautsprecher

Es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der Musik aus Lautsprechern spielt und andere Gamer stört. Auch wenn Sie das Gaming mit Lautsprechern gewohnt sind, seien Sie respektvoll gegenüber anderen Spielern und bringen Sie Kopfhörer mit. Wenn Sie Lautsprecher mitbringen müssen, schließen Sie Ihre eigenen Kopfhörer an, um zu vermeiden, dass Sie andere stören.

9. DO – Viel Spaß

Bei LANs geht es darum, Zeit mit anderen Spielern zu verbringen und neue Freunde zu finden. Der Gewinner ist weniger wichtig. Versuchen Sie also, nicht zu tief in das Spiel einzutauchen und Spaß zu haben! Viele LAN-Partys haben Brettspiele und Wettbewerbe für den besten Rig-Bau. Ich habe sogar einmal ein riesiges Tauziehen-Spiel gesehen.

10. DON’T – Kommen Sie nicht unvorbereitet

Vergewissern Sie sich vor Ihrer Ankunft, dass Sie alle Spiele heruntergeladen haben, die Sie spielen möchten, und installieren Sie alle PC-Updates. Dies wird Ihnen helfen, schneller zu beginnen, und die Leute werden es Ihnen danken.

Wenn Sie so gut vorbereitet zum ersten Mal an einem LAN-Event teilnehmen, sind Sie nicht allzu nervös. Sie können sich darauf konzentrieren, einfach Spaß zu haben, neue Freunde und vor allem neue Games kennenzulernen. Wenn Sie diese Top 10 der DO’s und DON’Ts befolgen, kommen Sie problemlos durch jede LAN-Party.