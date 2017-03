Zelda: Breath of the Wild – Kurioses Auf und Ab auf Pornoseiten

Zum Abschluss der Woche und des Sonntags haben wir noch einen wirklich kuriosen News-Beitrag für euch! Es geht um The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Pornos. Klingt komisch? Ist es auch.

In den letzten Jahren ist immer wieder aufgefallen, dass der Betrieb auf Pornoseiten zurückgegangen ist, wenn große Releases von Serien, Filmen oder auch Spielen anstanden. Meistens war der Einbruch der Besucherzahlen jedoch nicht allzu groß. Doch dann erschien Zelda: Breath of the Wild und der Traffic-Einbruch schockte sogar den großen Veteran YouPorn! Die Rate brach am ersten Tag um ganze 15, am nächsten sogar um 17 und am dritten Tag immer noch um satte 13 Prozent ein!

Wo Schatten ist, da ist auch Licht!

Der zweite Teil dieser kuriosen News ist der, das, im Gegenzug, andere Werte in die Höhe schnellten! So stieg die Suche nach dem Begriff „Link“ um ganze 164 Prozent an. Natürlich gab es auch Leute die nach „Zelda“ gesucht haben, dieser Wert stieg nämlich auch um 102 Prozent.

Die Leute wollen wohl mehr von Link und Zelda. Und das nicht nur auf ihrer Konsole.