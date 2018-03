Ys Origin – Der JRPG-Klassiker erscheint am 11. April auf der XBox One

Das Retro-Kult JRPG Ys Origin schlägt am 11. April auf der XBox One auf und feiert damit sein Debüt auf dieser Plattform. Mit exklusiven Inhalten für Xbox One-Spieler können Fans einen völlig neuen Speedrun-Modus sowie eine neue „Blutoption“ nutzen, mit der die Spieler die Blutmenge wählen können, die ihrem Spielegeschmack am besten entspricht.

Ein neuer Trailer, der veröffentlicht wurde, zeigt die ersten Szenen aus dem Speedrun-Modus, sowie einige der ikonischen Bosse, denen Spieler gegenüberstehen werden, wenn sie den Teufelsturm erobern. Ys Origin wurde 2017 auf PlayStation 4 und PlayStation Vita vom Entwickler und Publisher Dotemu veröffentlicht und erhielt sowohl hohe Bewertungen als auch Lob von Fans für seine authentische Anpassung an die Wünsche der aktuellen Spieler-Generation.

Trailer:



Darum geht es:

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen von Ys I & II – das Land von Ys befand sich am Rande der Zerstörung. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, ihre Untertanen von der Oberfläche in die sichere Umgebung der Wolken zu bringen. Die Dämonen blieben jedoch hartnäckig und errichteten einen massiven Turm. Die Schlacht, die ursprünglich nur auf dem Boden tobte, hatte begonnen, sich immer weiter in die Höhe zu schrauben.

Die rasanten Action- und epischen Bosskämpfe werden den Fans einen einzigartigen Blickwinkel auf die ersten Tage von Ys bieten und der neue Speedrun-Modus wird es den Spielern ermöglichen, ihre Ergebnisse auf den Xbox Live-Leaderboards zu präsentieren – um möglicherweise der schnellste Ys Origin-Spieler der Welt zu werden.

Spieler müssen ein tief verwickeltes Geheimnis lüften – in dem sie kreative Rätsel lösen, während Sie durch einen unvergesslichen und Arcade-ähnlichen Plattformer ziehen und die fesselnde Geschichte von Ys nach und nach entwirren.