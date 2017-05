Yoku’s Island Express – Open-World-Abenteuer mit Trailer angekündigt

Team17 und der schwedische Entwickler Villa Gorilla kündigten das bezaubernde Open World Pinball-Spiel Yoku’s Island Express an.

Der Held dieser Geschichte ist Yoku der Mistkäfer. Er ist gerade erst auf der Insel Mokumana angekommen, um den ortsansässige Postboten-Pterodactyl von seiner Tätigkeit abzulösen und freut sich schon darauf, sich die Sonne auf den Panzer brennen zu lassen und in aller Ruhe Post im tropischen Paradies auszuliefern.

Jedoch dauert es nicht lange bis Yoku merkt, dass die uralte Inselgottheit an einem unruhigen Schlaf leidet und die kunterbunten, eigenartigen Inselbewohner mit Stürmen und Erdbeben plagt, die durch ihre Albträume entstehen. Nun ist es an dem urlaubsreifen Mistkäfer die Insel zu bereisen und in einem Mix aus Pinball-Gameplay und Open World-Erkundung Inselbewohnern in Not zu helfen.

Dazu flippern und schießen Spieler den kugelrunden Protagonisten durch das handgezeichnete Tropenparadies, um das Postamt wieder aufzubauen, das Geheimnis des Obst-Altars zu lüften und eine Urzeit-Gottheit aus ihrem Schlummer zu wecken.

Ankündigungstrailer:

Das in Stockholm ansässige Indie-Entwicklerstudio Villa Gorilla wird von den Industrieveteranen Jens Andersson (Starbreeze, Lucasarts, Collecting Smiles) und Mattias Snygg (Starbreeze). Beide haben bereits ein gesundes Maß an AAA-Erfahrung gesammelt und schon an Titeln wie The Darkness, Chronicles of Riddick, Syndicate und Colors! 3D gearbeitet.

Das sagen die Beteiligten:

„Mit Team17 haben wir einen Publisher gefunden, der Wert auf Innovation und Stil legt – etwas das uns damals schon aufgefallen ist, als wir Alien Breed auf unseren Amigas gezockt haben. Wir glauben, dass der Wert, den Team17 auf hochqualitatives und unterhaltsames Gameplay legt, perfekt zu uns passt und wir freuen uns schon riesig darauf mit Debbie und dem Team Yoku’s Island Express den letzten Schliff zu geben und es zu veröffentlichen.“, sagt Jens Andersson, Mitgründer von Villa Gorilla. Debbie Bestwick, MBE, CEO von Team17 fügt hinzu, „Yoku hat so einen schönen und individuellen Stil mit einem ganz besonderen Twist für das Jump’n’Run-Genre – es ist ein wahrer Schatz. Wir freuen uns ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit den Talenten von Villa Gorilla und heißen sie in unserer stetig wachsenden Games-Label Familie willkommen.“.

Yoku’s Island Express erscheint 2018 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.