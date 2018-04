Yo-Kai Watch 4 – Spiel kommt noch dieses Jahr für die Nintendo Switch

Während hierzulande bislang noch nicht einmal Yo-Kai Watch 3 angekündigt wurde, äußerte Entwickler Level-5 sich bereits zum nächsten Teil der populären Rollenspiel-Serie. So wird Yo-Kai Watch 4 definitiv für die Nintendo Switch erscheinen, dem Nintendo 3DS will man also vorerst den Rücken kehren. Dabei nannte die Spieleschmiede ebenfalls bereits einen Releasezeitraum. So sprach man davon, dass Yo-Kai Watch 4 noch in diesem Jahr in Japan zu haben sein wird.

Wie gehabt äußerte man sich leider noch nicht zu einem westlichen Release. Bislang ist hierzulande leider ebenfalls Yo-Kai Watch 3 noch nicht erschienen. Der letzte ist vor gut zwei Jahren ebenfalls in Japan veröffentlicht worden. Dass Yo-Kai Watch 4 einen zeitnahen Release bei uns erfährt, ist somit eher fragwürdig.