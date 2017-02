Yo-Kai Watch 2 – Release-Termin bestätigt

Nachdem Yo-Kai Watch auch hier in Europa ein kleiner Hit war, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis Nathan und seine treuen Begleiter wieder auf ein neues Abenteuer gehen. Heute haben Level-5 und Nintendo den Nachfolger Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Kräftige Seelen für den 07. April angekündigt. Das Spiel erscheint für den Nintendo 3DS und bietet zum ersten Mal einen Online-Modus.

Story-Beschreibung der Entwickler

Die Story von Teil 2 beginnt mitten in der Nacht: Während Nathan schläft, spähen zwei unheimliche Yo-kai durchs Fenster. Sie lassen sowohl seine Erinnerungen als auch seine Yo-kai Uhr verschwinden, die es ihm ermöglicht, die unsichtbaren Fantasiegestalten aufzuspüren. Zum Glück stolpert er schon am nächsten Tag über den Memorium-Laden und findet sowohl seine Yo-kai Watch als auch seine beiden lustigen Yo-kai-Freunde Jibanyan und Whisper wieder, die Fans auch aus der beliebten TV-Zeichentrickserie bekannt sind. Die Spieler können entweder die Rolle von Nathan oder die seiner Freundin Katie übernehmen. In jedem Fall brechen sie zu einer abenteuerlichen Reise durch die Zeit auf. Denn sie müssen unbedingt das Geheimnis hinter den merkwürdigen Ereignissen enthüllen, die ihre Heimatstadt Lenzhausen erneut in Unruhe versetzen.