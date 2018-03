Yakuza Kiwami 2 – Neuauflage kommt in den Westen

Nachdem bereits der erste Teil der populären Yakuza-Reihe zuletzt als Remake umgesetzt wurde und damit für die aktuelle Konsolengeneration optimiert wurde, soll nun auch der Action-Nachfolger sein Comeback feiern dürfen. So kündigte SEGA bereits vor einiger Zeit an, dass man Yakuza Kiwami 2 in einer optimierten Fassung veröffentlichen werden. Nun sprach der Publisher erstmals auch über eine Veröffentlichung im Westen. So soll der Titel auch hierzulande erhältlich sein. Dabei nannte man als Releasedatum den 28. August 2018.

Ursprünglich ist Yakuza Kiwami 2 2006 für die PlayStation 2 erschienen. In der Neuauflage für die PlayStation 4 sollen Spieler mit einer optimierten Optik sowie neuen Vertonung rechnen dürfen.