Yakuza – Entwickler arbeiten an neuer Marke

Die Macher der Actionspielserie Yakuza arbeiten offenbar an einer komplett neuen Marke. Wie Segas Haruki Satomi in der aktuellen Ausgabe der Famitsu bestätigte, soll die neue IP für Konsolen erscheinen. Konkrete Details zum neuen Projekt sind rar gesät. So ist davon auszugehen, dass sich dieses noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet.

Die Yakuza-Reihe will man damit aber keinesfalls hinter sich lassen – im Gegenteil, die Entwicklerschmiede will auch weiterhin Spiele zur japanischen Mafia entwickeln.

Mit Yakuza 6 erschien so unlängst das letzte Kapitel des Hauptcharakters Kazuma Kiryus. Yakuza Kiwami 2 ist für den Spätsommer angedacht und erscheint exklusiv für Playstation 4.