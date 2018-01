Yakuza 6 – Video stellt Clan-Funktionen vor

SEGA hat zum kommenden Yakuza 6: The Song of Life einen frischen Clan-Creator-Trailer veröffentlicht, der euch Einblicke in die Clan-Funktion sowie das dazugehörige Kampf-Minispiel gewährt. Hier stellt ihr zunächst einen Kämpfer-Clan zusammen, der im Anschluss gegen sechs „Lunatics“ antreten muss. Eure so erstellten Clans können sich zudem auch online gegen anderen Clans beweisen.

Yakuza 6: The Song of Life erzählt das letzte Kapitel von Serienprotagonist Kazuma Kiryu. Das japanische Action-Adventure erscheint am 20. März 2018 als digitale sowie physische Version für PlayStation 4.