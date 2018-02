Yakuza 6 – Release um einige Wochen verschoben

Die westliche Veröffentlichung von Yakuza 6: The Song of Life wird sich überraschenderweise um einige Wochen verzögern. Der Actiontitel rund um die japanische Mafia wird nicht mehr wie geplant am 20. März erscheinen, sondern erst rund einem Monat später am 17. April 2018.

Konkrete Gründe für die Verschiebung nannte Publisher SEGA allerdings nicht. Für das japanische Untenthemen sei dies laut offizieller Aussage zumindest eine „schwierige geschäftliche Entscheidung“ gewesen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dann aber dennoch: Ab dem 27. Februar 2018 steht eine spielbare Demo im Playstation-Store zum Download bereit. Die dort erspielten Fortschritte könnt ihr später dann in die Vollversion übernehmen.