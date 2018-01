Yakuza 6 – Neuer Trailer zeigt viele Minigames

Der Youtubekanal von Sega America veröffentliche soeben einen neuen Trailer zu Yakuza 6.

In dem ca. 1minütigen Trailer werden Ausschnitte aus den verschiedensten Minispielen gezeigt, die Yakuza 6 dem Spieler bieten wird. So sind z.b Baseball, Arcade-automaten, Puyo Puyo tetris, eine Dating-Sim, ein Jagdspiel und noch vieles mehr zu sehen. Garniert wird das ganze mit einigen Szenen aus verschiedenen Zwischensequenzen.

Aber genug, hier der Trailer:

Dem Gameplay nach dürfen interessierte also durchaus sehr gespannt auf den neuesten Teil der vor allem in Japan sehr beliebten Reihe sein.

Hierzulande soll Yakuza 6: The song of life inklusive deutscher Untertitel am 20.März 2018 für die Playstation 4 erscheinen.