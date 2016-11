Yakuza 0: Das lebhafte Nachtleben Tokios im Trailer

Nur weil man der Yakuza angehört, bedeutet dies nicht, dass man keinen Spaß haben kann. Und die nächtlichen Straßen Tokios haben jede Menge zu bieten! Ob man einfach nur einem Date hinterher jagt, den unzähligen Spielhallen einen Besuch abstattet oder die Nacht einfach durchtanzt – die Wahl bleibt jedem selbst überlassen.

Also geht spielen! Tanzt! Vergnügt Euch gemeinsam! Und wenn die Sonne aufgeht, kehren auch Majima & Kazuma unweigerlich in ihren grausamen und erbarmungslosen Alltag zurück. Entdecken Sie das, was das Nachtleben Tokios zu bieten hat, wenn Yakuza 0 im Januar 2017 exklusiv für PlayStation 4 im Handel erscheint. Einen kleinen Vorgeschmack bietet der brandneue Trailer:

Yakuza 0 erzählt die Geschichte von Kazuma Kiryu, dem Aufsteigenden Drachen von Dojima, und Goro Majima, bevor dieser als Verrückter Hund von Shimano bekannt wird. Sie beide kämpfen, gaunern, flirten und tanzen sich ihren Weg durch die schäbige Schattenseite Japans. In einem ruhigen, aber ebenso elektrisierenden Kamurocho, Tokyo im Dezember 1988 folgt die Geschichte Kiryus seinem erfolgreichen Aufstieg in die Reihen der kriminellen Dojima Yakuza Familie, bis er eines Tages für eine erfolglose Schuldeneintreibung verantwortlich gemacht wird.

Kiryu muss seine ganze Gerissenheit und seine Fäuste benutzen, um seine Ehre wieder herzustellen und die Reputation seines Vaters, Shintaro Kazama, zu beschützen. Unterdessen betreibt Goro Majima einen populären Cabaret-Club in Osaka, jedoch ist ihm an nichts mehr gelegen, als sich erneut dem Yakuza Clan anschließen zu können, der ihn vor langer Zeit verstoßen hat. Noch immer hat er eine Serie schier unmöglicher Aufgaben für seine einstigen Bosse zu lösen, doch bedeuten diese Aufgaben für Majima vielleicht eine Reise ohne Wiederkehr?

Yakuza 0 Funktionen:

· Die Herkunft des Drachens: Was in der Vergangenheit eines Mannes liegt, bestimmt seine Zukunft. Und in diesem Fall lernen wir eine Menge darüber, was Kiryu auf seinen Pfaden innerhalb der Yakuza Serie inspiriert. Plus, man wird halt nicht einfach so Drachen genannt, wenn nicht auch Schläge verteilt werden. Kampfstile können während der Kämpfe gewechselt werden, um die intensivsten Kämpfe der bisherigen Yakuza Serie zu erleben.

· Umarme den Verrückten Hund: Zum ersten Mal seit Anbeginn der Serie wird der altbekannte NPC Goro Majima spielbar sein. Mit seinem eigenen Kampfstil, seinen Fähigkeiten und seiner Vorliebe dafür, Schäbigkeit in Profit zu verwandeln, erschließen sich Spieler die Rolle eines höchst exzentrischen Charakters und erhalten augenöffnende Einblicke.

· Die Dekadenz der Achtziger in Japan: Geld beherrscht in der Welt der Yakuza alles und im Spiel gibt es Millionen Wege Geld auszugeben, zu verdienen oder einfach zu nehmen. Mit Geld aus den Taschen der Bandenmitglieder kämpfst Du Dich hoch zum Besitzer von Telefon-Clubs, Diskotheken und organisierst sogar Spielzeugauto-Rennen – es gibt zahlreiche Wege ein erfolgreicher Gangster zu sein.

Yakuza 0 wird von SEGA of America, Inc. übersetzt und am 24. Januar 2017 für PlayStation 4 als Box-Produkt im Handel in Amerika und Europa erscheinen. Das Spiel wird als Box-Produkt im Handel veröffentlicht und wird in Kürze bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar sein.