XPlane 11 – Wissenswertes zum Release der Flugsimulation

XPlane 11 ist der neueste Flugsimulator aus dem Hause Laminar Research und Aerosoft. Die elfte Auflage des renommierten Simulators beinhaltet unter anderem mit zahlreichen neuen Flugzeugen, inklusive detaillierter Cockpits sowie über 3.000 Flughäfen mit Gebäuden, statischen Flugzeugen und dynamischer Umgebung. Durch die komplett neue Benutzeroberfläche lassen sich jetzt auch Flugzeuge, Flughäfen und Wetteroptionen mit einer grafischen Vorschau anpassen. Darüber hinaus wurde auch die Menüstruktur überarbeitet und lässt sich damit intuitiver bedienen.

In XPlane 11 kommt eine neue Rendering Engine zum Einsatz, die neben neuer Wassereffekte und physikalisch korrekten Reflektionen auch dynamische Beleuchtung bietet. In der offenen Spielwelt haben Nutzer die Möglichkeit, eine Vielzahl an Elementen zu ändern und anzupassen. Die neue Engine berechnet die grafischen Effekte dynamisch, und bietet damit eine sehr gute Performance.

Das sagt der Entwickler:

„Wir sind stolz darauf, dass XPlane 11 die neueste verfügbare Technologie in Sachen Performance und Grafikverarbeitung beinhaltet, was atemberaubende visuelle und dynamische Effekte ermöglicht. Das ist den virtuellen Piloten sehr wichtig“, sagt Marty Arant, Marketing Consultant von Laminar Research.

Die Sound-Engine wurde ebenfalls überarbeitet und bietet jetzt 3D-Surround-Sound mit hochwertigen Samples. Jedes Flugzeug und Objekt fügt sich räumlich und akustisch unter Berücksichtigung der Position des Nutzers korrekt in die Umgebung ein.

Inhaltlich wurden in XPlane 11 neben den neuen Flugzeugen und Flughäfen auch Städte in Europa und Nordamerika ergänzt. Die Maps wurden dazu auf der Basis von Open Street Map auf den neuesten Stand gebracht. Mit insgesamt über 80GB an Daten ist XPlane 11 weiterhin eines der umfangreichsten Simulationsspiele für den PC und Mac.

Die Box-Version mit 9 DVDs beinhaltet zusätzlich drei detaillierte Airports (Toulouse, Lugano, Frankfurt-Hahn) und ist ab sofort im Aerosoft-Shop und im Einzelhandel zum Preis von 69,99€ erhältlich.