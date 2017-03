Xenos vs Marines – Taktischer Weltraum-Shooter bringt uns auf fremde Welten

Gaijin Entertainment und Darkflow Software, die Macher des kommenden MMOG Enlisted, haben die Entwicklung von Xenos vs Marines angekündigt, einem taktischen FPS mit einem für das Science-Fiction-Genre hohen Realismusanspruch. In Xenos vs Marines, schlüpfen wir in die Rolle der Space Marines, interplanetarische Invasoren, die Kopf-an-Kopf gegen außerirdische Völker um neue Welten kämpfen.

Xenos vs Marines erzählt die Geschichte einer futuristischen Menschheit, die ihre territorialen Ansprüche an das Universum rücksichtslos geltend macht. Mit besonderem Augenmerk auf Realismus übernehmen die Spieler die Rolle der von den Space Marines angeführten Kolonialtruppen, deren Aufgabe es ist, das Einflussgebiet der Menschheit um jeden Preis zu erweitern. Ausgerüstet mit hochentwickelter Bewaffnung, Power-Rüstungen und weiteren Eroberungswerkzeugen kämpfen die Spieler nicht nur gegen unterschiedliche Alien-Spezies, sondern auch gegen die Umweltgefahren und Anomalien, die auf den neuen Welten lauern.

Das sagt der Entwickler:

“Wir sehen sie häufig im Fernsehen, die Helden der Zukunft, die auf außerirdischen Planeten für den Fortschritt der Menschheit kämpfen. Jeder von uns möchte spannende, intergalaktische Gefechte an außergewöhnlichen Orten unserer Galaxis erleben – doch dieses mal haben wir die traditionelle Erzählweise umgedreht und ein Augenmerk auf Realismus gelegt”, sagt Alexander Poliakov, Produzent von Xenos vs. Marines. “In diesem Spiel geht es um Taktik und koordiniertes Vorgehen. Und natürlich um schnelle Reflexe bei hohem Adrenalinspiegel!”

Teaser:

Das Spiel befindet sich in einem frühen Entwicklungsstand, bereits verfügbar sind allerdings erste Bilder der 3D-Charaktermodelle und Ausrüstungsgegenstände, sowie eine Einsicht in einen der kommenden, außerirdischen Schauplätze. Das Spiel basiert auf der technologischen Grundlage des realistischen, Gruppen-basierten WW2-Shooters Enlisted, dessen Unterstützer zu den ersten Testern von Xenos vs Marines gehören werden.