Xbox – Windows Mixed Reality Dev Kits werden ausgeliefert

Windows Mixed Reality soll 2018 auch für Xbox One und Xbox Scorpio umgesetzt werden. Die ersten Dev Kits für Entwickler sollen sich noch in diesem Monat auf die Reise machen. Das hat Microsoft auf der GDC 2017 in San Francisco offiziell bekannt gegeben. Dabei sollen bekannte Partner wie ASUS, Lenovo oder auch Acer helfen. Das Windows Mixed Reality Headset verzichtet dabei auf weiteres Zubehör und nutzt eine bequeme Plug-and-Play Lösung. Einen genauen Preis oder Termin gibt es aber noch nicht.

Mixed Reality dev kits coming this month! What will you build? https://t.co/tyYkBP1OYn — Satya Nadella (@satyanadella) 1. März 2017

Quelle: Xboxdynasty.de