Xbox will mit Livestream und Xbox One X auf der gamescom überzeugen

Microsoft und ihre Konsolensparte Xbox haben auf der E3 mit der Xbox One X ein Highlight dargestellt. Daran wollen sie auf der diesjährigen gamescom anknüpfen.

Am Sonntag, den 20. August ab 21 Uhr, lädt euch Xbox Deutschland zum großen Xbox @ gamescom Livestream ein. Hier erhaltet ihr sowohl alle Neuigkeiten zur Xbox One X (inklusive Line-Up) als auch viele Hintergrundinformationen zu den generellen Xbox-Spielen. Außerdem halten die Gastgeber weitere Überraschungen und Goodies für euch bereit. Den ganzen Stream verfolgen könnt ihr per Mixer bzw. in der Mixer App.

Am Montag, den 21. August ab 21 Uhr, feiert Microsoft dann das 20-jährige Jubiläum von Age of Empires mit einem Livestream-Event in Köln. Seid dabei und seht wie der Livestream erste Einblicke in das Gameplay der Age of Empires: Definitive Edition gewährt und die Entwickler der ersten Serienteile einige Details verraten. Auch hier müssen wir erneut auf Mixer verweisen.

Am Dienstag, den 22. August, findet für alle Fans das Xbox FanFest statt. Was genau das Xbox FanFest ist, wissen wir nicht, aber werden es wohl noch erfahren. Entweder auf diversen Social Media-Plattformen oder gleich bei uns.

Ab dem 22. August, also dem Beginn der eigentlichen Messe, steht die Xbox One X auf der gamescom 2017 für euch bereit. Den Stand, oder besser die Stände, erreicht ihr über den Nordeingang in Halle 8 der Kölnmesse. Zu sehen werden neben der Xbox One X natürlich auch einige Spiele sein. Um nur einige zu nennen: Sea of Thieves, das Age of Empire Remaster, Cuphead und Forza Motorsport 7. Insgesamt trumpft Microsoft mit ganzen 27 Titeln auf.