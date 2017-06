Xbox – Ultimate Game Sale startet am 30. Juni

Am 30. Juni ist es soweit. Der Ultimate Game Sale startet und bringt euch über 300 Angebote aus den Bereichen Games, Film und Co. Dabei gibt es Angebote für die Xbox One und Xbox 360. Ihr könnt dabei bis zu 65 Prozent sparen (Goldmitglieder noch mal 10 Prozent mehr). Ein offizieller Trailer zeigt euch worauf ihr euch freuen könnt.

In Zusammenarbeit mit unseren Partner www.xbox-now.com hoffen wir euch schon heute Abend gegen 22 Uhr die ersten Angebote präsentieren zu können. Also schaut immer wieder mal rein.