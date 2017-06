Xbox – Ultimate Game Sale – Hier kommen die ersten Angebote

Wir haben es euch heute morgen schon versprochen und hier sind nun schon die ersten Angebote des Xbox Ultimate Game Sale. Die Liste ist allerdings noch nicht komplett und wird von uns noch aktualisiert. Wir werden das dann aber immer mit einem Update versehen. Ein Dank geht dabei wie immer an unseren Partner www.xbox-now.com die uns die Angebote exklusiv zur Verfügung gestellt haben.

Es kann auch vorkommen das einige Zahlendreher drin sind – das wird sich nach einem Update wieder verändern.

Eine Anleitung und FAQ wie alles funktioniert findet ihr hier. So lassen sich zusätzlich zu den rabattierten Preisen noch einige Euros mehr sparen! Lizenz und Download sind entkoppelt. Egal wo ihr das Spiel kauft, erfolgt der Download in DE, ist es auf deutsch. So könnt ihr übrigens auch einfach UNCUT Spiele im Ausland herunterladen, wenn diese in DE geschnitten sind.