Xbox hat die Spendierhosen an und präsentiert vom 15. bis zum 18. Februar die Free Play Days. In dieser Zeit könnt ihr kostenlos via Multiplayer mit oder gegen eure Freunde spielen. Um das Ganze noch ein wenig zu garnieren gibt es in dieser Zeit auch noch kostenlose Spielzeit für NBA 2K18 und Rainbow Six Siege. Also schnappt euch euren Controller und ran an den Speck.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag