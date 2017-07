Xbox startet bald den Summer Spotlight

Schon bald dürfen wir uns wieder über wöchentliche neue Games für die Xbox One und Xbox 360 freuen. Via Twitter hat Xbox.de soeben den Summer Spotlight angekündigt. Was genau drin steckt und wie alles ablaufen wird ist noch nicht bekannt. Weitere News dazu wird es nächste Woche geben und diese erfahrt ihr dann natürlich auch bei uns.

Neue Games. Jede Woche. #SummerSpotlight kommt zurück! Mehr News nächste Woche… pic.twitter.com/Mg6xhJX1ZM — Xbox DE (@xboxde) 21. Juli 2017