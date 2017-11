Xbox – Spielekauf bald mit Gamerscore möglich?

Auf der Xbox können wir unsere Spiele vielleicht demnächst im wahrsten Sinne des Wortes verdienen. So könnte es möglich das ihr mit Gamerscore bzw. Erfolgen aus Spielen weitere Games kaufen könnt. Grund dafür ist die Sony Rewards Aktion, die bei Phil Spencer von Xbox Box anscheinend sehr gut ankommt. Die Aktion ist bislang nur in den USA möglich und bringt für 1000 Gamerscores 10 Dollar PSN Guthaben.

Phil Spencer findet die Idee gut und würde sie auch gerne mal ausprobieren. Er ist auch der Meinung, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dadurch alle ihr Bestleistung abrufen müssen.

Sounds like a cool feature, I’m going to give it a try. Competition is a good thing, keeps us all working hard.

— Phil Spencer (@XboxP3) 5. November 2017