Xbox Scorpio – Xbox 360 Games werden kompatibel sein

Es ist nicht wirklich überraschend, aber die Xbox Scorpio wird selbstverständlich auch eine Abwärtskompatibilität zur Xbox 360 haben und somit über 250 Xbox 360 Games auf der kommenden Konsole spielbar machen. Das bestätigte Mike Ybarra nochmals über Twitter.

360 Backwards compatibility will of course work on Scorpio. #xbox https://t.co/0jtSyIIXaH

— ♏️ike Ybarra (@XboxQwik) 1. November 2016