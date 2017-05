Xbox Scorpio – Release wohl doch eher im November

Viele haben auf einen Xbox Scorpio Start im August gehofft und viele Gerüchte machten bereits die Runde. Diese Spekulationen hat Jez Corden von windowscentral.com nun ins Reich der Fabeln zurückgewiesen. Wie er via Twitter mitteilt benötigen alle Launch-Titel für die Xbox Scorpio eine Zertifizierung der Scorpio-Dev-Kits von Oktober 2017. Es sieht also alles nach November aus. Mal schauen was passiert.

The rumors of Scorpio hitting in August or even earlier are false. Launch games require cert against October 2017 XDK.

— Jez Corden (@JezCorden) 28. Mai 2017