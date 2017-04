Xbox Scorpio – Microsoft greift jetzt richtig an

Microsoft wagt nun einen vollen Angriff auf Sony und haut mit der Xbox Scorpio ein echtes Monster raus. Davon ist auch Albert Penello überzeugt, der besonders vom Vorsprung gegenüber anderen Konsolen überzeugt ist. Diesmal scheint Microsoft seine Sache anders in die Hand zu nehmen und könnte den Konsolenmarkt revolutionieren.

There is so much more to #ProjectScorpio than just the numbers. It’s a huge leap ahead of any other console. https://t.co/2i4Ag8wo24

— Albert Penello (@albertpenello) 6. April 2017