Xbox One – Zwei weitere Xbox 360 Games für die Abwärtskompatibilität

Es gibt wieder Nachschub für die Abwärtskompatibilität. Allerdings sind diese Xbox 360 Titel nicht unbedingt als Mega Knaller anzusehen. Aber für den ein oder anderen könnten sie vielleicht trotzdem interessant sein. Es handelt sich dabei um Earth Defense Force: Insect Armageddon und F1 2014.

Earth Defense Force: Insect Armageddon and F1 2014 are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/4V9aIE4tFg

— 💬 Larry Hryb (@majornelson) 11. Juli 2017