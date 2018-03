Major Nelson verkündet zwei weitere Xbox 360 Games für die Abwärtskompatibilität der Xbox One auf Twitter. So sind nun Hitman: Blood Money und LEGO Star Wars III: The Clone Wars auf der Xbox One spielbar. Weitere Titel werden sicherlich bald folgen.

Hitman: Blood Money and LEGO Star Wars III: The Clone Wars are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/Ud3RaAYtpq — 💬 Larry Hryb (@majornelson) 6. März 2018