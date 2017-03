Xbox One – Zwei weitere Xbox 360 Games abwärtskompatibel

Die Xbox One Abwärtskompatibilität bekommt weiteren Zuwachs. Mit Army of Two und Soltrio Solitaire kommen zwei weitere Xbox 360 Games auf die Xbox One. Dabei ist Army of Two ein ziemlich anständiger Titel, wobei Soltrio Solitaire eher für einen kurzweiligen Zeitvertreib zu gebrauchen ist. Aber wie sagt man so schön: Besser als nix.

Army of Two and Soltrio Solitaire are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/PMJoTfdGQ4 — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 28. März 2017