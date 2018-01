Xbox One – Zwei weitere Titel abwärtskompatibel

Für die Xbox One sind ab sofort zwei weitere Xbox-360-Klassiker abwärtskompatibel. Somit können sowohl Spec Ops: The Line als auch The Darkness 2 nun für die Xbox One beziehungsweise Xbox One X heruntergeladen werden.

The Darkness 2 ist ein düsterer First-Person-Shooter, der ursprünglich im Jahr 2012 erschien. Im Spiel aus dem Hause Digital Extremes steuert ihr einen Menschne mit dämonischen Kräften, mit dessen Hilfe er seine Gegner auf blutigste Art und Weise auseinandernehmen kann.

Bei Spec Ops: The Line wiederum handelt es sich um einen Anti-Kriegs-Shooter deutscher Herkunft. Der Titel nimmt den Spieler mit auf einen emotionalen Höllentripp und zeigt ihm die Schattenseiten des Krieges.