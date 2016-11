Xbox One – Zwei weitere Games für die Abwärtskompatibilität

Nachdem gestern Mass Effect 2 und Mass Effect 3 hinzugefügt worden sind, gibt es heute direkt weiteren Nachschub für die Abwärtskompatibilität der Xbox One. So werden die beiden Xbox 360 Games Guardian Heroes und Operation Flashpoint: Red River lauffähig gemacht. Das teilte Major Nelson via Twitter mit. Vielleicht gibt es ja ein paar Fans die genau auf diese Spiele gewartet haben.

Guardian Heroes and Operation Flashpoint: Red River are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/9UMgkMlvNZ — / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) 8. November 2016