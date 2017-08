Xbox One – Zwei weitere Games für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One wird im Laufe des Tages mit zwei weiteren abwärtskompatiblen Games beglückt. Die Xbox 360 Games Disney Epic Mickey 2 & Sega Vintage Collection: ToeJam & Earl stehen dann zur Verfügung. Das hat Major Nelson via Twitter verkündet:

— 💬 Larry Hryb (@majornelson) 3. August 2017