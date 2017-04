Xbox One – Zwei weitere Games für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One bekommt Zuwachs bei der Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson via Twitter mitteilte werden zwei weitere Xbox 360 Games auf der Xbox One lauffähig gemacht. Dabei handelt es sich um Civilization: Revolution und Insanely Twisted Shadow Planet.

Sid Meier’s Civilization Revolution and Insanely Twisted Shadow Planet are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/bCin0WuFJg — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 4. April 2017