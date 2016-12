Xbox One – Zwei weitere Games für die Abwärtskompatibilität

Die Xbox One bekommt weiteren Zuwachs bei der beliebten Abwärtskompatibilität. Erst vor einigen Tagen wurden bereits vier weitere Games veröffentlicht, darunter Oblivion. Heute dürft ihr euch über Injustice: Gods Among Us (incl. Disc Only Ultimate Edition) und Hunted House freuen. Die Spiele stehen euch ab sofort zur Verfügung.

Injustice: Gods Among Us (incl disc only Ultimate Ed) & Haunted House are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/TD0zs9zIO8 — / Larry Hryb / (@majornelson) 1. Dezember 2016