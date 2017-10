Xbox One – Zwei weitere Fable Titel abwärtskompatibel

Die Xbox One bekommt wieder Zuwachs bei der Abwärtskompatibilität. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt werden Fable Anniversary und Fable II Pub Games zur Verfügung stehen.

Fable Anniversary and Fable II Pub Games are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/QuFh3th3Kr

— Larry Hryb (@majornelson) 5. Oktober 2017