Wie Major Nelson eben via Twitter verkündete bekommt die Xbox One zwei weitere abwärtskompatible Xbox 360 Games. Nicht wirklich überraschend das Split/Second dabei ist, welches im Februar bei den Games with Gold mit am Start ist. Der zweite Titel ist Lego Indiana Jones 2.

Split/Second and LEGO Indiana Jones 2 are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/fZlzmxxCYI — Larry Hryb 🌊 ☠️⚓ (@majornelson) 25. Januar 2018