Xbox One – Zwei neue Games für die Abwärtskompatibilität

Es gibt wieder Zuwachs für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Dabei kommen diesmal besonders Geometry Wars Fans auf ihre Kosten. Wie Major Nelson via Twitter verkündet sind Geometry Wars: Retro Evolved 2 und Geometry Wars 3: Dimensions Evolved ab sofort abwärtskompatibel und auf der Xbox One spielbar.

Geometry Wars: Retro Evolved 2 and Geometry Wars 3: Dimensions Evolved are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/siIYjj9dRI — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 2. Mai 2017