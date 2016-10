Xbox One – Zuwachs für die Abwärtskompatibilität

Passend zum Halloween Monat Oktober gibt es Nachwuchs in der Xbox One Abwärtskompatibilität. Und was passt besser zu Halloween als Silent Hill: Downpour welches ab sofort als Xbox 360 Game zur Verfügung steht. Außerdem gibt es noch Eat Lead und Puzzle Quest. Na dann mal fröhliches Gruseln.

