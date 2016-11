Xbox One – Zuwachs für die Abwärtskompatibilität

Es geht immer weiter mit Games für die Xbox One Abwärtskompatibilität. Nun wurden wieder zwei Xbox 360 Games zum Store hinzugefügt. Besonders Fans von Dead Island und Dead Space kommen dabei auf ihre Kosten. So gibt es ab sofort Dead Space Ignition and Escape Dead Island. Das gab Major Nelson via Twitter bekannt.

Dead Space Ignition and Escape Dead Island are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/A3vV6c32yb — / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) 15. November 2016