Xbox One – Zuwachs für die Abwärtskompatibilität

Gleich drei Xbox 360 Games finden den Weg auf die Xbox One. Und da sind diesmal sogar ein paar echt interessante Games dabei. Besonders Fans der Half Life Serie werden dabei auf ihre Kosten kommen. Neben Joe Danger 2: The Movie und Galaga Legions ist auch The Orange Box mit dabei.

The Orange Box, Joe Danger 2: The Movie & Galaga Legions are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/8nTaqGE9NG — / Larry Hryb / + 1m (@majornelson) 20. Oktober 2016