Xbox One – Xbox Originals gehen an den Start – 13 Games verfügbar

Es ist soweit. Auf der Xbox One lassen sich ab sofort die Xbox Originals Games zocken. Zum Start gibt es gleich 13 Games von damals. Allerdings sind Dead to Rights und The King of Fighters Neowave in Deutschland nicht erhältlich. Somit dürfen wir uns hierzulande auf 11 verfügbare Games freuen.

Starting today, these Original Xbox classics are playable on your Xbox One via backward compatibility. Details https://t.co/7duizyzor8 pic.twitter.com/gjmTZJHkrQ — Larry Hryb (@majornelson) 24. Oktober 2017

Crimson Skies – High Road to Revenge

Blood Rayne 2

Black

Ninja Gaiden Black

Fusion Frenzy

The Prince of Persia : Sands of Time

Star Wars: Knights of the Republic

Sid Meiers Pirates

Grabbed by the Ghoulles

Red Faction 2

Psychonauts