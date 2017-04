Xbox One – Xbox Insider Alpha Ring Mitglieder bekommen eigene Gamerpics

Da wartet die Xbox Gemeinde schon lange drauf. Eigene Gamerpics sind mit einem weiteren Update immerhin schon mal für Xbox Insider Alpha Ring Mitglieder verfügbar. Die Bilder können eine Größe von 1080 x 1080 Pixel haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.

Xbox Insiders: We are starting to roll out custom gamer and club pics + club backgrounds to the Xbox Insiders Alpha ring later today

— Larry Hryb 💬 (@majornelson) 14. April 2017