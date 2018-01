Xbox One X TOAST Cover – Ich und mein Holz

Die Xbox One X sieht in ihrem schwarzen Design ja schon sehr schick aus und wertet jeden Wohnzimmer-Schrank auf. Doch irgendwann hat man sich doch satt gesehen, oder? Gut das wir die Macher von TOAST haben. Nein keine Sorge, wir belegen jetzt kein Toastbrot mit Salami und klatschen es auf die Xbox One X. Bei TOAST handelt es sich um einen Cover Anbieter für Xbox, PS4 und Nintendo Switch. Aus einer langweiligen Standard-Optik macht ihr euch im Handumdrehen eine schicke Holz-Optik.

Das haben wir auch gemacht und wurden von TOAST mit einem schicken Spanholz-Cover bedacht. Als Highlight gab es noch Games-Mag als Namen dazu. Wie ihr auf den Bildern selbst sehen könnt ist es ein echter Blickfang geworden. Das Material ist dabei auch Spanholz und absolut wertig gestaltet. Die einzelnen Teile passen perfekt auf die jeweiligen Flächen und mit ein bisschen Feingefühl und Geduld habt ihr schon nach wenigen Minuten eine „neue“ Konsole.

TOAST liefert neben den Klebeflächen auch zwei alkoholisch getränkte Tücher mit, damit ihr die Konsole einmal richtig sauber machen könnt damit kein Staubkorn oder ähnliches unter der Abdeckung schlummern kann. Habt ihr irgendwann mal keine Lust mehr auf die Optik schnappt ihr euch einen Fön und bekommt die Abdeckung ohne Probleme wieder ab. Unser Cover kam direkt aus Portland/ USA und wir waren begeistert bei der Ankunft. Kein schnöder Umschlag sondern eine qualitativ hochwertige Verpackung und unser Cover strahlen uns entgegen.

Das normale Cover ohne Text kostet 39 US-Dollar. Habt ihr noch weitere Wünsche zahlt ihr noch jeweils 5 US Dollar dazu. Die Lieferung dauerte bei uns eine Woche und wir haben unser Cover in den Händen gehalten. Der Klebevorgang ist wirklich auch was für Leute mit linke Händen und geht wirklich sehr leicht von der Hand. Allerdings solltet ihr schon ein wenig schneller sein, da die Klebekraft schon ziemlich stark ist. Nach der Fertigstellung sieht es so aus, als wenn die Xbox One X schon immer so eine Optik hatte. Wir sind begeistert.

TOAST bietet neben Konsolen auch noch andere Möglichkeiten an.Smartphones oder Tablets lassen sich ebenfalls stilvoll bekleben. Eine tolle Sache die wir einfach nur weiterempfehlen können. Schaut doch einfach mal auf der offiziellen Website von TOAST vorbei und lasst euch inspirieren.